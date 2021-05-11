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Giriş Tarihi: 11.5.2021 09:14

Chicago Başkanı Charles Evans: Fed'in destekleri azaltması için daha erken

Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Fed'in destekleri azaltması için daha erken

Chicago Başkanı Charles Evans beklentilerden daha zayıf gelen Nisan ayı istihdam raporunun ardından konuştu. Evans, Fed'in ekonomiye desteğini azaltmaya başlaması için, dana gülü istindam rakamları ve enflasyonun merkez bankasının yüzdre 2 hedefine doğru önemli oranda ilerlediğini görmek gerektiğini vurguladı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, beklentilerden daha zayıf gelen Nisan ayı istihdam raporunun ABD'de ekonomik aktvitenin yeniden başlatılmasında zorluklar olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmenin hala çok uzakta olduğunu savunan Evans, Fed'in ekonomiye desteğini azaltmaya başlaması için, dana gülü istindam rakamları ve enflasyonun merkez bankasının yüzdre 2 hedefine doğru önemli oranda ilerlediğini görmek gerektiğini vurguladı.

Evans, para politikasında artık değişikliğe gitmek gerektiğini verilerde görmenin biraz uzun zaman alacağını öngördüklerini belirtirken, Fed'in ekonomiye desteklerini ne zaman geri çekmeye başlayabileceği konusunda bir takvim veremeyeceğini ifade etti. Chicago Fed Başkanı, "Destekleyici para politikasının uygun olmaya devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Fed'in destekleri azaltması için daha erken
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