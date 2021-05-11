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Giriş Tarihi: 11.5.2021 08:53

üyesi : ECB yüksek enflasyona karşı politika değiştirmeyecek

DHA
ECB üyesi Isabel Schnabel: ECB yüksek enflasyona karşı politika değiştirmeyecek

Avrupa Merkez Bankası () Yürütme Kurulu Üyesi , ECB'nin bu yıl enflasyonda yaşanan yükselmelere karşı artışıyla karşılık verme konusunda bir hazırlığı olmadığını vurguladı.

ECB Yürütme Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, ECB'nin bu yıl enflasyonda yaşanan yükselmelere karşı faiz artışıyla karşılık verme konusunda bir hazırlığı olmadığının altını çizdi.

Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 3.0'e yükselmesinin beklenmesine karşın, ECB Yürütme Kurulu'nun politika değişikliği yapmayacağının altını çizdi ve "Avrupa Merkez Bankası bunu geçici bir artış olarak görüyor" dedi.

Analistler, Schnabel'ın ECB politikalarına ilişkin açıklamasının, politika ayarlamaları yapılmaması durumunda, sağlık krizinin etkileriyle genel ekonomik toparlanmanın aksayabileceğine ilişkin yorumların ardından geldiğine dikkat çekiyorlar.

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ECB üyesi Isabel Schnabel: ECB yüksek enflasyona karşı politika değiştirmeyecek
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