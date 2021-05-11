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Giriş Tarihi: 11.5.2021 10:37 Son Güncelleme: 11.5.2021 10:38

'da işlemleri için vergi gündemde

Endonezya'da kripto para işlemleri için vergi gündemde
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Dünyanın en büyük ada ülkesi olan 'da hükümetin yerel ölçekte artan ilgisini dikkate alarak kripta para işlemlerine vergi getirmeyi değerlendirdiği ifade edildi.

ABD medyasında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Endonezya hükümeti yerel ölçekte artan kripto para ilgisini dikkate alarak kripta para işlemlerine vergi getirmeyi değerlendiriyor.

Olası bir vergi uygulamasına ilişkin henüz karar olmadığı ve sürecin değerlerndirme aşamasında bulunduğu kaydedildi. Vergi idaresi, "Sermaye kazancı elde eden mükellefler bunu raporlamalı ve vergisin ödemeli" açıklamasında bulundu. Endonezya kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklamıştı. Kripto para işlemleri ise ülkede serbest olarak yapılıyor.

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Endonezya'da kripto para işlemleri için vergi gündemde
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