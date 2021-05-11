Endonezya'da kripto para işlemleri için vergi gündemde

ABD medyasında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Endonezya hükümeti yerel ölçekte artan kripto para ilgisini dikkate alarak kripta para işlemlerine vergi getirmeyi değerlendiriyor.

Olası bir vergi uygulamasına ilişkin henüz karar olmadığı ve sürecin değerlerndirme aşamasında bulunduğu kaydedildi. Vergi idaresi, "Sermaye kazancı elde eden mükellefler bunu raporlamalı ve vergisin ödemeli" açıklamasında bulundu. Endonezya kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklamıştı. Kripto para işlemleri ise ülkede serbest olarak yapılıyor.

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