Franklin Templeton: Gelişen piyasalar Nisan ayında dirençli kaldı

Franklin Templeton tarafından hazırlanan raporda Nisan ayında gelişen piyasaların dirençli kaldığına vurgu yapıldı.

Kuruluşun değerlendirmesinde gelişen piyasaların yeni zorluklara karşı direnç göstermeye devam edecekleri öngörüsünde bulunulurken "Pandemi öncesi dönemde gelişen piyasaların görünümü cazipti, biz halen bunun geçerli olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Raporda birçok gelişen piyasada ekonomik büyümenin bu yıl sessiz kalmasının beklendiği ve 2022 yılında daha fazla normalleşme öngörüldüğü aktarıldı. Gelişen piyasalarda bankacılık sektörü baskılarının da yönetilebilir olduğu ifade edildi.