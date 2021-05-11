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Giriş Tarihi: 11.5.2021 08:56 Son Güncelleme: 11.5.2021 08:57

IEA: Yenilenebilir enerji kapasitesinde 20 yılın en büyük artışı yaşandı

IEA: Yenilenebilir enerji kapasitesinde 20 yılın en büyük artışı yaşandı

IEA tarafından hazırlanan rapora göre,  geçen yıl yenilenebilir enerji kapasitesinde 1999'dan bu yana en büyük artış yaşandı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl yenilenebilir enerji kapasitesinde 1999'dan bu yana en büyük artış yaşandı. Kuruluşun verilerine göre 2020 yılında yenilenebilir enerji kapasitesi %45 artarken eklenen enerji kapasitesi 280 gigawatt oldu.

Artışın ASEAN ülkelerinin mevcut kurulu kapasitelerinin tamamı kadar olması dikkat çekti. IEA raporunda yenilenebilir enerji kapasitesinde artışın önümüzdeki dönemde "yeni normal" haline gelmesinin beklendiği yorumu yapıldı.

Bu yıl 270 GW, 2022'de ise 280 GW daha kapasite artışı beklendiği kaydedildi. Beklentilerin Kasım ayına oranla %25 artırıldığına vurgu yapıldı. IEA Direktörü Fatih Birol, geçen yıl enerji kapasitesinde yaşanan artışın %90'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini belirtti.

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IEA: Yenilenebilir enerji kapasitesinde 20 yılın en büyük artışı yaşandı
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