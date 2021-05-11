Moody's küresel havayolu sektörünün görünümü yükseltti

Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's hazırladığı raporda küresel havayolu sektörünün görünümünü negatiften pozitife yükseltti. Kuruluşun değerlendirmesinde devam eden aşılamaların küresel hükümetlerin sınır tedbirlerini azaltmasına imkan vereceği kaydedildi.
Pozitif görünümün gelecek 12-18 aylık dönemde sektörde kayda değer ilerleme beklendiğini yansıttığı vurgulandı. Değerlendirmede gelecek 12-18 aylık dönemde aşılamaların etkisiyle küresel havayolu talebinde de artış beklendiği aktadıldı.IEA: Yenilenebilir enerji kapasitesinde 20 yılın en büyük artışı yaşandı