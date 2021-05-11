Haberler APara Haberleri Moody's küresel havayolu sektörünün görünümü yükseltti
Giriş Tarihi: 11.5.2021 09:33 Son Güncelleme: 11.5.2021 09:47

Moody's küresel havayolu sektörünün görünümü yükseltti

Moody's küresel havayolu sektörünün görünümü yükseltti

Moody's hazırladığı raporda küresel havayolu sektörünün görünümünü negatiften pozitife yükseltti.

Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's hazırladığı raporda küresel havayolu sektörünün görünümünü negatiften pozitife yükseltti. Kuruluşun değerlendirmesinde devam eden aşılamaların küresel hükümetlerin sınır tedbirlerini azaltmasına imkan vereceği kaydedildi.

Pozitif görünümün gelecek 12-18 aylık dönemde sektörde kayda değer ilerleme beklendiğini yansıttığı vurgulandı. Değerlendirmede gelecek 12-18 aylık dönemde aşılamaların etkisiyle küresel havayolu talebinde de artış beklendiği aktadıldı.

IEA: Yenilenebilir enerji kapasitesinde 20 yılın en büyük artışı yaşandı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Moody's küresel havayolu sektörünün görünümü yükseltti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA