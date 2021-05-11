SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Kur farkı vergisi' açıklaması: Tamamen hayal ürünü!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur farkı vergisi iddiası hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımamaktadır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı gazetelerde ve sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarına karşın açıklama yaptı.

"İDDİALAR TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ, EKONOMİYE DÖNÜK OLUMSUZ ALGI YARATMA AMACI TAŞIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir" ifadelerine yer verildi.