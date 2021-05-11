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Giriş Tarihi: 11.5.2021 10:07 Son Güncelleme: 11.5.2021 10:23

! kritik veriyi açıkladı: Ekonomide çarklar dönüyor!

SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonomide çarklar dönüyor!

haberi... (), ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre aylık bazda aylık %0,7, yıllık bazda ise %16,6 artış kaydederek, güçlü seyrini sürdürdü.

Son dakika haberler..Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda aylık %0,7, yıllık bazda ise %16,6 artış kaydederek, güçlü seyrini sürdürdü.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %16,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,8, imalat sanayi sektörü endeksi %17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %12,3 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %2,6 arttı.

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SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonomide çarklar dönüyor!
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