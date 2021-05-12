Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme! Altın 2013 yılında ilk tepkiyi vermişti: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak

Altın fiyatları 2020 yılının son çeyreğinde başlayan düşüş trendini Nisan ayıyla beraber kırdı. Gram altın fiyatları 2021 yılının zirvesini tazelerken, ons altın ABD'de ekonomisinin artan enflasyon ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle, 1850 dolar kritik bandına yöneldi.
GRAM ALTIN FİYATLARI 2021 YILININ ZİRVESİNİ GÖRDÜ
2021 yılına 454 lira seviyesinden giriş yapan gram altın fiyatları, yüzde 13 kayıpla 19 Şubat tarihinde 394 lirayla dip yapmasının ardından, dolar/TL ve ons tarafından esen rüzgârın etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Önce 450 lira bandında tutunan gram altın fiyatları, 491 lirayı görerek 2021 yılının zirvesini tazeledi.
ONS ALTIN FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞELERİYLE YÜKSELİYOR
Ons altın, yatırımcı portföylerinde riskten kaçınma aracı olarak kullanılan bir enstrüman. Covid-19 vaka sayılarında artış, Hindistan mutasyonu derken, ABD ekonomisinin, para ve mali teşviklerin etkisiyle enflasyon endişelerinin göbeğine oturması, ons altını destekleyen yegâne unsur olarak dikkat çekiyor. Yatırımcılar bu dönemde enflasyondan korunma iç güdüsüyle ons altın talebini artırıyor.
ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ 2006'DAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tahvil piyasasında gelecek 5 yıla ilişkin TÜFE beklentileri 2006 yılından beri en yüksek düzeye çıktı. Enflasyona endeksli tahvil ile enflasyon dışı tahviller arasındaki farkı ölçen 5 yıllık faiz oranı 3,4 baz puan artışla %2,73, 5 yıllık nominal tahviller ise yaklaşık bir baz puan düşüşle %0,76 olarak gerçekleşti. ABD ekonomisinin büyümesinde toparlanma beklentileri, dev altyapı harcama paketleri ve Covid-19 teşvik paketleri, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselişinde etkili olarak endişeleri kampçılıyor.
GÜÇLÜ BÜYÜMENİN YÜKSEK ENFLASYON RİSKİNİ ARTIRMASI ONS ALTINA YARIYOR
Piyasalarda, 2021'de küresel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olması beklenirken, güçlü büyümenin etkisiyle dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyonda artışların kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor. Bu anlamda özellikle ABD'de enflasyon gerçekleşmesinin beklentilerin üzerinde olması, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkan ons altın fiyatlarını destekliyor.
FED, 'ISRARLA SIKILAŞMA HAMLESİ İÇİN ERKEN MESAJI' VERİYOR
Fed Başkanı Jerome Powell, her konuşmasında güvercin mesajlarını sürdürerek, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu ve Fed'in beklenenden önce bir faiz artışı yapmayacağı yönünde demeçler vermesi piyasalarda varlık fiyatlarını destekleyen ana unsur olarak göze çarpıyor. Ancak, aşılama sürecinin hız kazanması ve muhtemel Covid-19 salgının sona ermesi durumunda ekonomilerin tam kapasiteye yakın çalışmasına neden olabilir. Bu durumun girdi fiyatlarında önemli yer teşkil eden emtia fiyatlarını yükseltmesi sonucu enflasyon beklentilerinin alevlenmesi muhtemel olarak görülüyor.
ENFLASYON SIKILAŞMA HAMLESİNE NEDEN OLURSA ALTIN SERT DÜŞEBİLİR
Enflasyon altın fiyatlarına ilk bakışta destek veriyor görünürken, ABD ekonomisinin aşırı ısınması durumunda artacak risklerin beklenenden önce bir sıkılaşma hamlesi yaratması ihtimaliyle ons altın fiyatlarında sert satışlara neden olabilir. Analistler enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi durumunda Fed'in önce varlık alımlarını kısması ardından beklenenden önce faiz artışına gitmesine yol açabileceğini sıklıkla dile getiriyor.
2013 YILINDAKİ BERNANKE'NİN AÇIKLAMASINA İLK TEPKİYİ ALTIN VERDİ
Nitekim 2013 yılında dönemin Fed Başkanı, Ben Bernanke ekonomik göstergelerin iyi seyretmesi halinde yıl sonuna doğru tahvil alımlarının azaltılmaya başlanacağını açıklamış, piyasalarda bol likiditenin biteceği endişesi ile ilk tepkiyi altın vermişti. Borsalarda korku satışları başlamış piyasalarda varlık fiyatları çakılmıştı. Ons altın bu açıklamanın ardından, 2016 yılında Donald Trump'ın başkan olduğu süreye kadar satış baskısına girerek zayıf seyir izlemişti.
ABD HAZİNE BAKANI JANET YELLEN KAFALARI KARIŞTIRDI
Piyasalarda geçtiğimiz hafta eski Fed Başkanı yeni ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Yellen, para politikası kendi görevi olmamasına rağmen, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Bu açıklamanın ardından piyasalarda belirsizlik artmış, hisse senetleri, altın ve kripto paralar dahil satış baskısı izlenmişti.
Yellen, kısa bir süre sonra yaptığı konuşmada, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirerek, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil" diyerek piyasaların ateşini aldı.
İLK SİNYAL MİYDİ? JANET YELLEN ÜZERİNDEN PİYASALAR TEST EDİLDİ
Analistlerin birçoğu, para politikasında yetkisiz Yellen'in bu açıklamalarının rastgele bir açıklama olmadığı, olası bir sıkılaşma mesajı durumunda piyasaların vereceği tepkiyi ölçmek için yapılan bir söylem olduğunu belirtti.
ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNİN KÖTÜ GELMESİ PİYASALARI RAHATLATTI
ABD'de Nisan ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre 1 milyon artış göstermesi beklenen veride artışın 266 binde kalarak beklentilerin oldukça kalması, ekonominin hala para ve mali yönden desteklere ihtiyaç olduğunu ve olası sıkılaşma hamlesini kısa vadede gündemden düşürdü.
Piyasalarda bol likiditenin sürecek olması borsalar ve altın fiyatları için pozitif etki gösterirken, dolar endeksi geriledi.
PİYASALAR İÇİN HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ ABD'DE AÇIKLANACAK ENFLASYON VERİSİ
ABD'de genişlemeci para politikası ve mali teşvik paketlerinin etkisiyle enflasyon aydan aya artmasını sürdürüyor. Gerçekleşen enflasyonun yanında beklenen enflasyonda da artış yaşanması piyasalar için tedirginlik yaratıyor.
Enflasyon verisi ABD'de yarın açıklanacak. Açıklacank verinin piyasalar için, Fed'in önümüzdeki dönem para politikası için ikinci bir sinyal olması olasılık dâhilinde bulunuyor.
GRAM ALTIN ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ TRENDİNİ KORUYABİLİR
Yüksek enflasyon riski, Fed'in sıkılaşma mesajı veya hamlesi olmadığı durumda ons altını destekleyen temel unsur olarak dikkat çekiyor.
Yurt içinde gram altın fiyatları ise, hem ons hem de dolar kurundaki hareketten etkilenerek hareket ediyor. Fed'in olası sıkılaştırma mesajı ons altını baskılasa bile, bu durum küresel düzeyde doları güçlendireceğinden, gram altın için aşağı yönlü baskıyı hafifletecektir. Bununla beraber orta ve uzun vadede uzmanlar gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor.
BORSA İSTANBUL'DA UCUZLUK ALGISI CAZİBE YARATABİLİR
Uzmanlar, Borsa İstanbul'un emsallerine göre ucuz kaldığından ve iyi gelen bilançoların etkisiyle küresel düzeyde yaşanacak bir satış baskısından etkilense bile, ucuzluk algısının yarattığı cazibeyle beraber pozitif ayrışma gösterebileceği yönünde görüş beyan etti. Özellikle yabancı takas oranının Borsa İstanbul'da 42 düzeylerinde tarihi dip seviyelerinde seyretmesi, en ufak bir yabancı ilgisi durumunda endekste pozitif rüzgârlar estirebileceğini şeklinde yorumlanıyor. Nitekim salgın öncesi yabancı takas oranı yıllarca Borsa İstanbul'da 65-70 düzeyinde seyrediyordu.
KRİPTO PARALAR DA BOL LİKİDİTEDEN DESTEK BULDU
Piyasalarda artan bol likiditenin paraya erişimi kolaylaştırması, Covid-19 salgın döneminde yatırımcıların alternatif getiri arayışını hızlandırdı. Bununla beraber kripto para piyasalarına ilgi artarken, işlem hacmi 2.5 trilyon dolar ile rekor kırdı. Genişleyici para politikaları ve mali destek paketlerinin kripto para piyasalarını da desteklediği ifade edilirken, Fed'den olası bir sıkılaştırma hamlesi durumunda uzmanlar, kripto para piyasalarında da sert hareketler yaşanabileceği yönünde görüş bildirdi.
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