Haberler APara Haberleri ECB üyesi Klaus Knot: Varlım alımları sona erdikten sonra da ECB destek sağlayacak
Giriş Tarihi: 12.5.2021 09:02 Son Güncelleme: 12.5.2021 09:02

üyesi : Varlım alımları sona erdikten sonra da ECB destek sağlayacak

ECB üyesi Klaus Knot: Varlım alımları sona erdikten sonra da ECB destek sağlayacak

() üyesi , ECB'nin 1,85 trilyon dolar büyüklüğündeki Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) sona erdikten sondra da ekonomiye bolca destek sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaus Knot, ECB'nin 1,85 trilyon dolar büyüklüğündeki Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) sona erdikten sondra da ekonomiye bolca destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Knot katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada ekonomide toparlamanın yolunda olduğunu ve acil durumun sonuna gelinmekte olduğunu belirtirken, enflasyonun hala çok düşük olmaya devam etmesi nedeniyle ECB'nin geleneksel olmayan politika araçları yolu desteğini sürdürmesinin gerekeceğini vurguladı.

"Konuştuğumuz şey acil desteğin başka geleneksel olmayan destek biçimlerine dönüşmesi" diye konuşan Knot, "Hala eski varlık alım programımız devrede ve hala negatif faiz uyguluyoruz. En önemsi de hedefli uzun vaeli refinansman operasyonları ile bankalara desteğimiz devam ediyor" dedi.

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ECB üyesi Klaus Knot: Varlım alımları sona erdikten sonra da ECB destek sağlayacak
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