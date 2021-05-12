Petrol toparlanırken altın fiyatları geriledi

ABD ham petrol stoklarındaki düşüşün yanında, siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük benzin boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline'da sorunların giderilememesi nedeniyle, hafta başında gerileyen petrol fiyatları hafif toparlandı.



Buna karşılık, bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve dolardaki hafif toparlanmanın etkisiyle altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,830 doların altına geriledi.



Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 7 Mayıs'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2.5 milyon varil azaldı.



Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bekliyor.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) raporunda, 2021 yılının tamamında küresel petrol talebinin, yüzde 6.6'ya karşılık gelen, günlük 5.95 milyon varil artacağını öngörüldü.



Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.13 düşüşle 68.56 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.17 düşüşle 65.29 dolar,

- altın yüzde 0.38 düşüşle 1,830.18 dolar,

- gümüş yüzde 0.76 düşüşle 27.40 dolar,

- bakır yüzde 1.54 artışla 10,556.00 dolar,

- platin yüzde 0.54 düşüşle 1,233.43 dolar,

- paladyum yüzde 0.41 artışla 2,949.81 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 489 liraya, çeyrek altın 807 liraya, Cumhuriyet altını da 3,219 liraya yükseldi.



Gelişmiş ülkelerde yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğunun altını çizen Merkez Bankası (TCMB) "son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlendiğine" dikkat çekti.



Politika faizinin yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılmasına karar verildiği geçen hafta düzenlenen Para Politikası Kurulu'na ilişkin toplantı özetinde şöyle denildi:



"Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir. Geçici veriler, Nisan ayında altın hariç ihracatın aylık bazda artışını sürdürdüğüne, altın hariç ithalatın ise emtia fiyatlarındaki artışa rağmen gerilediğine işaret etmektedir. Altın ithalatının, Ocak ayının ikinci yarısından itibaren kademeli olarak yavaşlayarak Nisan ayında tarihsel ortalamasının belirgin olarak altına inmesi dış ticaret dengesini olumlu etkilemiştir."



ALB Forex'in günlük tarımsal emtia bülteninde, şöyle denildi:



"Küresel arzın zayıf kalacağına dair endişeler, Chicago Ticaret Kurulu mısır vadeli işlemlerini Cuma günü Mart 2013'ten bu yana en yüksek fiyatına iterken, soya fasulyesi vadeli işlemleri Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



"Çin Ulusal Tahıl ve Yağ Bilgi Merkezi WeChat resmi hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında mısır ekiminin önceki yıla göre yüzde 3.3 artarak 42.63 milyon hektara çıkmasının beklendiğini söyledi.



"Analistlere göre, çiftçilerin soğuk Nisan ayında yavaş bir başlangıç yaşaması nedeniyle Avrupa Birliği'nde mısır ekiminin tüm hızıyla devam ediyor ve bu ay mahsulün iyi bir başlangıç için daha sıcak ve yağışlı havaya ihtiyaç duyuyor."