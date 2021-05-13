Bitcoin sert düştü! Elon Musk kripto para piyasalarını salladı: Bitcoin neden düştü?

Bitcoin ve kripto paralar ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve özellikle dünyaca ünlü milyarder Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarıyla sert düştü.
Bitcoin'in sert geri çekilme hareketiyle beraber, Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot, Stellar gibi büyük alt coinlerde yüzde 15'i aşan değer kaybı yaşarken, daha sonra gelen tepki alımlarıyla coinlerde bir miktar toparlanma gözlendi.
Piyasalar için kritik bir veri olan ABD'nin Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,8, yıllık ise yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşerek son 13 yılın yüksek düzeyine ulaştı. Beklentiler, yıllık enflasyonun yüzde 3,6, aylık enflasyonun ise yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.
ABD'de hız kazanan enflasyon sonrası, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed), beklenenden önce bir para politikasında sıkılaşma hamlesi yapma olasılığını güçlendirdi. Bu durum piyasalardaki likiditeyi kısacağından varlık fiyatlarında ve kripto paralar için satış baskısı yaratıyor.
Özellikle 2013 yılında Fed Başkanı Ben Bernanke, ekonomik göstergelerin iyi seyretmesi halinde yıl sonuna doğru tahvil alımlarının azaltılmaya başlanacağını dolayısıyla 2008 küresel krizin etkileri dolayısıyla piyasaya verilen likiditenin kısılacağını açıklamış, piyasalarda bol likiditenin azalacağı endişesi ile varlık fiyatları çakılmıştı. Burada ilk tepkiyi altın vermişti. Ons altın bu açıklamanın ardından, 2016 yılında Donald Trump'ın başkan olduğu süreye kadar satış baskısına girerek zayıf seyir izlemişti.
BİTCOİN'E ASIL DARBEYİ ELON MUSK VURDU
Kripto paralar ve Bitcoin'e ilgisi ile bilinen dünyaca ünlü milyarder, elektrikli otomobil markası Tesla'nın Ceo'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla piyasaları salladı. Tesla'dan daha önce yapılan açıklamaya göre, Bitcoin ödeme aracı olarak kullanılmasının kabul edildiği bildirilmişti.
Gece saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk, daha önce Tesla'nın Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ettiği Bitcoin'in ödeme aracı olarak kullanılmasının askıya alındığını bildirdi.
Elon Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından dolayı çevreye verilen zararı gösterdi.
Yüzde 15'i aşan sert geri çekilmenin ardından Bitcoin, tepki alımlarının ardından yeniden 50 bin doların üzerine yükselerek, bir miktar toparladı. Analistler, Bitcoin'in 50 bin dolar psikolojik seviyesinin üzerinde tutunmasının önemine dikkat çekti.
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