Bitcoin sert düştü! Elon Musk kripto para piyasalarını salladı: Bitcoin neden düştü?

Özellikle 2013 yılında Fed Başkanı Ben Bernanke, ekonomik göstergelerin iyi seyretmesi halinde yıl sonuna doğru tahvil alımlarının azaltılmaya başlanacağını dolayısıyla 2008 küresel krizin etkileri dolayısıyla piyasaya verilen likiditenin kısılacağını açıklamış, piyasalarda bol likiditenin azalacağı endişesi ile varlık fiyatları çakılmıştı. Burada ilk tepkiyi altın vermişti. Ons altın bu açıklamanın ardından, 2016 yılında Donald Trump'ın başkan olduğu süreye kadar satış baskısına girerek zayıf seyir izlemişti.