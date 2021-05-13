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Giriş Tarihi: 13.5.2021 11:40

Başkanı Kuroda: BOJ'un BYF alımına ilişkin duruşunda değişiklik yok

BOJ Başkanı Kuroda: BOJ'un BYF alımına ilişkin duruşunda değişiklik yok

Japonya Merkez Bankası () Başkanı Haruhiko Kuroda, "gerekli olduğunda" borsa yatırım fonu alma yönündeki duruşlarında değişiklik olmadığını söyledi.

"Borsa yatırım fonu alımı için önceden belirlenmiş bir kural, otomasyon yok" diye konuşan BOJ Başkanı Haruhiko Kurada, borsa yatırım fonu alamını hisse senetlerinin birkaç gün belirli miktarda düştüklerinde yaptıklarını ifade etti.

Kuroda, "Borsa yatırım fonu alımı o sıradaki piyasa gelişmelerini temel alan operasyonel bir karar" diye konuştu. BOJ'un borsa yatırım fonu alımlarını piyasa istikrarsızlığını azaltmakta etkili olduğunu belirten Kuroda, borsa yatırım fonu alımı ile hisse senedi fiyatlarını belirli bir seviyeye getirme niyetleri olmadığını vurguladı.

Kuroda konuşmasında, BOJ'un ekonomiye sağladığı cari devasa teşvikleri azaltma niyeti olmadığını, fiyat istikrarı hedefi yakalanana kadar cari gevşek para politikasında çıkış arayışında olmayacaklarını da vurguladı.

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BOJ Başkanı Kuroda: BOJ'un BYF alımına ilişkin duruşunda değişiklik yok
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