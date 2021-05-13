BOJ Başkanı Kuroda: BOJ'un BYF alımına ilişkin duruşunda değişiklik yok

"Borsa yatırım fonu alımı için önceden belirlenmiş bir kural, otomasyon yok" diye konuşan BOJ Başkanı Haruhiko Kurada, borsa yatırım fonu alamını hisse senetlerinin birkaç gün belirli miktarda düştüklerinde yaptıklarını ifade etti.

Kuroda, "Borsa yatırım fonu alımı o sıradaki piyasa gelişmelerini temel alan operasyonel bir karar" diye konuştu. BOJ'un borsa yatırım fonu alımlarını piyasa istikrarsızlığını azaltmakta etkili olduğunu belirten Kuroda, borsa yatırım fonu alımı ile hisse senedi fiyatlarını belirli bir seviyeye getirme niyetleri olmadığını vurguladı.

Kuroda konuşmasında, BOJ'un ekonomiye sağladığı cari devasa teşvikleri azaltma niyeti olmadığını, fiyat istikrarı hedefi yakalanana kadar cari gevşek para politikasında çıkış arayışında olmayacaklarını da vurguladı.