Haberler APara Haberleri Emeklilik için 3 şart! Sadece 10 yıl primle emekli olmak mümkün
Giriş Tarihi: 14.5.2021 11:24 Son Güncelleme: 14.5.2021 11:25

için 3 şart! Sadece 10 yıl primle olmak mümkün

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Emeklilik için 3 şart! Sadece 10 yıl primle emekli olmak mümkün
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Türkiye’de için 3 şart aranıyor. Buna göre belli bir yaşı doldurmak, belli bir gün sayısınca prim ödemek ve sigortalı olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini beklemek. Bu şartları tamamlayamayanlar için ise kısmi emeklilik sistemi devreye giriyor.

Türkiye'de kanun çerçevesinde belli bir yaşı dolduran, belli bir gün sayısınca prim ödeyen ve sigorta olduktan sonra kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesini bekleyenlere emeklilik hakkı doğuyor.

TARİHE DİKKAT EDİN!

9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (SSK) olan çalışanlar, 10 yıllık (3600 gün) primle emekli olabiliyor. Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55.

Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde ise 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli oldu.

Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye girdi.

İlk defa işe girilen tarih ve 3600 prim günün tamamlandığı tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

3600 gün ile kadında 50, erkeklerde 55 yaş şartlarından hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre emeklilik zamanı belirleniyor.

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Emeklilik için 3 şart! Sadece 10 yıl primle emekli olmak mümkün
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