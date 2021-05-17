AB ve ABD, çelik ve alüminyum vergilerinde ateşkes sağladı

AB ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığı hakkında ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, tarafların çelik ve alüminyumda küresel kapasite sorununu çözmek için görüşmeye başladıklarına işaret edilerek, fazla kapasiteden kaynaklanan pazar bozulmasının AB ve ABD'deki sektör ve çalışanları ciddi biçimde tehdit ettiği belirtildi.

ABD ve AB üyesi ülkelerin; benzer ulusal güvenlik çıkarları, piyasa ekonomileri ve demokrasileri bulunan müttefikler oldukları aktarılan açıklamada, Çin gibi ticareti bozucu politikaları destekleyen ülkelere karşı birlikte hareket edileceği bildirildi.

AB ve ABD'nin, kapasite sorunu görüşmelerine yapıcı bir ortam sağlamak için ikili ticareti olumsuz etkileyen konularda adım atmama konusunda uzlaştıkları belirtilen açıklamada, yıl bitiminden önce bu konularda çözüm sağlamaya çabalanacağı kaydedildi.

"İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMAMA KARARI, ANLAŞMAZLIĞA ÇÖZÜM BULMAYA KATKI SAĞLAYACAK"

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, ABD'nin çelik ve alüminyum gümrük vergilerine karşı yeniden dengeleme önlemlerindeki artışı geçici olarak askıya alacak." ifadesini kullandı.

Atlantik ötesi ilişkileri yeniden canlandırmanın önemine işaret eden Dombrovskis, ilave gümrük vergisi uygulamama kararının anlaşmazlığa çözüm bulmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

ABD, 2018 yılında "ulusal güvenlik" gerekçesiyle başladığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil etmişti.

Yoğun görüşmelere rağmen AB tarafı, ABD'yi çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulama kararından vazgeçiremedi.

ABD'ye karşı ticari misilleme olarak dengeleyici tedbirler alan AB, bu ülkeden ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB tarafı, 1 Haziran'da bazı ABD ürünlerine uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyordu.