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Giriş Tarihi: 17.5.2021 15:47

vadeli endekslerinde satış baskısı sürüyor

ABD vadeli endekslerinde satış baskısı sürüyor

Avrupa borsalarında satışların hakim olduğu bugün vadeli endekslerinde de satış baskısı sürüyor.

Analistler satış baskısına neden olarak enflasyon konusundaki görünümün yatırımcıları temkinli hareket etmeye ve bir miktar kar realizasyonuna yönlendirmesini, Asya'da bazı ülkelerde artan Covid-19 vakaları karşısında ek tedbirler alınmasını gösteriyorlar. Altın fiyatının 3 ayın zirvesinde olması ve ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında toparlanma çabaları da hisse senetlerine satış getiriyor.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 184 puan, yüzde 0,54, S&P 500 vadeli endeksi 21,5 puan, yüsre 0,52 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 84 puan, yüzde 0,63 aşağıda.

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ABD vadeli endekslerinde satış baskısı sürüyor
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