ABD vadeli endekslerinde satış baskısı sürüyor

Analistler satış baskısına neden olarak enflasyon konusundaki görünümün yatırımcıları temkinli hareket etmeye ve bir miktar kar realizasyonuna yönlendirmesini, Asya'da bazı ülkelerde artan Covid-19 vakaları karşısında ek tedbirler alınmasını gösteriyorlar. Altın fiyatının 3 ayın zirvesinde olması ve ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında toparlanma çabaları da hisse senetlerine satış getiriyor.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 184 puan, yüzde 0,54, S&P 500 vadeli endeksi 21,5 puan, yüsre 0,52 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 84 puan, yüzde 0,63 aşağıda.

ABD'de enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Fed'den beklentileri aşan enflasyon sonrası ilk açıklama: Adım atmaktan çekinmeyiz