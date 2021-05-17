Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Fed para politikasında değişikliği ele alabilecek noktada değil

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD'de birikmiş talebin fiyatlar üzerinde baskı yaratacağını, bunun bilindik bir durum olduğunu söyledi. Enflasyonda daha iyi rakamlar görmek için birkaç aylık süreye ihtiyaç olduğunu kaydeden Bostic, "Enflasyon ekonominin büyümeye geçtiği ortamda sağlıklı bir ekonominin göstergesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Bostic, ABD'de istihdam piyasasında canlanma olduğunu ancak aynı zamanda gidilecek uzun bir yol bulunduğunu söylerken, "Pandemi öncesinde göre istihdamda halen 8 milyon kişi gerideyiz" dedi. Bostic, Fed'in para politikası duruşunda değişikliği değerlendirmek için doğru bir noktada bulunmadığının altını çizerken, para politikasında teşvik edici duruşun sürdürülmesi gerektiğini aktardı.