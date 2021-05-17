Ericsson ve Samsung küresel patent anlaşması imzaladı

Ericsson (NASDAQ: ERIC) ve Samsung, karşılıklı lisans anlaşması, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ağ altyapısı ve telefon satışlarını kapsıyor. Ericsson ve Samsung aynı zamanda mobil sektörünü açık standardizasyonlarla ilerletmek, tüketiciler ve işletmeler için daha değerli çözümler oluşturmak adına teknoloji alanında iş birliğine gitme konusunda da anlaştı.

Anlaşma, her iki şirket tarafından ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) nezdinde yapılan şikayetleri ve çeşitli ülkelerde devam eden davaları sona erdirirken, ikilinin güçlü patent portföylerine sahip olduğunu onaylıyor. Gizlilik nedeniyle anlaşmanın ayrıntıları hakkında herhangi bir açıklama yapılmayacaktır. Yenilenmeyi bekleyen patent lisans anlaşmaları, telefon piyasası üzerindeki jeopolitik etkiler, 4G'den 5G'ye teknoloji geçişi ve ileriye dönük olası kur değişiklikleri gibi başlıca faktörler Ericsson'un fikri mülkiyet hakları lisans gelirlerini etkilemeye devam ediyor.

2021 yılının ikinci çeyreğinde, fikri mülkiyet hakları lisans gelirlerinin 2 milyardan 2,5 milyar krona yükselmesi bekleniyor. Ericsson'ın Fikri Mülkiyetlerden Sorumlu Yöneticisi Christina Petersson, "Samsung ile karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu önemli anlaşma, patent portföyümüzün değerini onaylıyor ve Ericsson'ın FRAND ilkelerine bağlılığını gösterme açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Ericsson, uzun yıllardır AR-GE faaliyetlerine ve küresel mobil standartların geliştirilmesine önemli yatırımlar yaptı ve standart temel patentlerini adil, makul ve ayrımcı olmayan (FRAND) şartlarla her yerde tüketicilerin ve işletmelerin yararına lisanslamayı bir görev biliyor. FRAND sistemi, Ericsson gibi yeni şeyler icat eden şirketler tarafından geliştirilen teknolojilere ve fikri mülkiyetlere erişim sağlarken ayrıca bu mucit şirketlerin AR-GE alanında yaptıkları büyük ön yatırımların karşılığını almalarına olanak tanıyor.

Ericsson'ın fikri mülkiyet portföyünde 57 binin üzerinde patent bulunuyor ve AR-GE faaliyetlerine yapılan yıllık ortalama 40 milyar kron yatırımla her geçen gün daha da güçleniyor. 5G alanında dünya genelinde lider olan Ericsson, fikri mülkiyet haklarından elde ettiği gelirlerinin uzun vadede artacağına ve genel patent portföyünün değerinin daha da yükseleceğine inanıyor.