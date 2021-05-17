Galaxy Digital: Bitcoin'in enerji tüketimi altın ve bankacılık sektörünün gerisinde

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Bitcoin madenciliğin yüksek enerji tüketimine yönelik getirdiği eliştiriye ve Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya alma kararına yanıt Galaxy Digital'den geldi.

Galaxy Digital tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin'in enerji tüketim bankacılık sektörü ve altın madenciliği, altın işleme sektörleri ile karşılaştırıldı. Rapora göre, Bitcoin ağı yılda toplam 113,89 TWh elektrik tüketirken, aynı dönemde bankacılık sektörünün enerji tüketimi 263,72 TWH ve altın sektörünün enerji tüketkimi 240,61 TWh oldu.

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