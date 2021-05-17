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Giriş Tarihi: 17.5.2021 11:58

HSBC 2021 yılında için ılımlı geri çekilme beklentisini koruyor

HSBC 2021 yılında dolar için ılımlı geri çekilme beklentisini koruyor

Uluslararası yatırım kuruluşu HSBC, dolarda bu yıl ılımlı gerileme beklentisini koruyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda doların geçen ay ilk çeyrekte yaşanan yükselişin büyük bölümünü geri verdiği kaydedildi.

Uluslararası yatırım kuruluşu HSBC, dolarda bu yıl ılımlı gerileme beklentisini koruyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda doların geçen ay ilk çeyrekte yaşanan yükselişin büyük bölümünü geri verdiği kaydedildi.

Piyasaları Fed'in muhtemel normalleştirme adımlarının yönlendirdiği ifade edilen raporda, "Ancak bu uzun vadeli bir süreç olacak" denildi.

Değerlendirmede HSBC'nin bu yıl dolarda halen ılımlı bir gerileme tahmin ettiğinin altı çizilirken "Ancak ABD para biriminin uzun vadede diğer para birimlerinden daha iyi performans göstermesi muhtemel" denildi.

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HSBC 2021 yılında dolar için ılımlı geri çekilme beklentisini koruyor
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