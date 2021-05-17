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Giriş Tarihi: 17.5.2021 12:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan 'sanayi istihdamı' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'sanayi istihdamı' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı" dedi.

ÜRETEREK BÜYÜYECEĞİZ

Varank, "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'sanayi istihdamı' açıklaması
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