SON DAKİKA! Eleştirilerin odağındaki Elon Musk konuştu! İşte yeni Bitcoin açıklaması

Son dakika haberi...Yaptığı açıklamalarda kripto para piyasalarında spekülasyon yaratan TESLA CEO'su Elon Musk, Bitcoin'in sert düşüşünün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bitcoin'deki sert düşüşün ardından sahneye yeniden çıkan Musk, son yaptığı açıklamada, "Netleştirmek için söylüyorum, tesla bitcoin satmadı" dedi. Musk'ın bu açıklamasının ardından 42 bin dolar bandına gerileyen Bitcoin, yeniden 45 bin doları aşsa da zayıf seyrini sürdürdü. Musk,'ın açıklamalarıyla sürekli dalgalanan Bitcoin ve kripto paralar konusunda uzmanlar, olası zararlara karşı yatırımcıları yüksek tondan uyardı.

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