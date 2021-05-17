Haberler APara Haberleri SON DAKİKA! Eleştirilerin odağındaki Elon Musk konuştu! İşte yeni Bitcoin açıklaması
Giriş Tarihi: 17.5.2021 09:32 Son Güncelleme: 17.5.2021 09:53

! Eleştirilerin odağındaki konuştu! İşte yeni açıklaması

SON DAKİKA! Eleştirilerin odağındaki Elon Musk konuştu! İşte yeni Bitcoin açıklaması

haberi...Yaptığı açıklamalarda piyasalarında spekülasyon yaratan CEO'su , 'in sert düşüşünün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bitcoin'deki sert düşüşün ardından sahneye yeniden çıkan Musk, son yaptığı açıklamada, "Netleştirmek için söylüyorum, tesla bitcoin satmadı" dedi. Musk'ın bu açıklamasının ardından 42 bin dolar bandına gerileyen Bitcoin, yeniden 45 bin doları aşsa da zayıf seyrini sürdürdü. Musk,'ın açıklamalarıyla sürekli dalgalanan Bitcoin ve konusunda uzmanlar, olası zararlara karşı yatırımcıları yüksek tondan uyardı.

Son dakika haberi...Yaptığı açıklamalarda kripto para piyasalarında spekülasyon yaratan TESLA CEO'su Elon Musk, Bitcoin'in sert düşüşünün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bitcoin'deki sert düşüşün ardından sahneye yeniden çıkan Musk, son yaptığı açıklamada, "Netleştirmek için söylüyorum, tesla bitcoin satmadı" dedi. Musk'ın bu açıklamasının ardından 42 bin dolar bandına gerileyen Bitcoin, yeniden 45 bin doları aşsa da zayıf seyrini sürdürdü. Musk,'ın açıklamalarıyla sürekli dalgalanan Bitcoin ve kripto paralar konusunda uzmanlar, olası zararlara karşı yatırımcıları yüksek tondan uyardı.

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SON DAKİKA! Eleştirilerin odağındaki Elon Musk konuştu! İşte yeni Bitcoin açıklaması
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