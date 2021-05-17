SON DAKİKA! Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! İşte yeni Bitcoin açıklaması

Son dakika haberi...Dünyaca ünlü milyarder iş adamı Elon Musk Bitcoin açıklamalarına devam ediyor. Yaptığı açıklamalarda kripto para piyasalarında spekülasyon yaratan TESLA CEO'su, Musk, Bitcoin için sert düşüşünün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Yeniden sahneye çıkan Musk, son yaptığı açıklamada ise "Netleştirmek için söylüyorum, Tesla Bitcoin satmadı" diye konuştu.
Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi Bitcoin, Musk'ın açıklamalarıyla dalgalanmasını sürdürüyor. Bitcoin ile beraber alt-coinlerde de göstergeler kırmızıya döndü. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ardından 55 bin dolar bandında zayıf seyreden Bitcoin, Tesla Ceo'su Elon Musk'un gece yaptığı açıklamayla önce 50 bin doların altına sarktı ardından aylar sonra ilk kez 42 bin dolar bandına geriledi.
Tesla'nın Ceo'su Elon Musk, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla piyasaları salladı. Tesla'dan daha önce yapılan açıklamaya göre, Bitcoin ödeme aracı olarak kullanılmasının kabul edildiği bildirilmişti.
Gece saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk, daha önce Tesla'nın Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ettiği Bitcoin'in ödeme aracı olarak kullanılmasının askıya alındığını bildirdi.
Elon Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından dolayı çevreye verilen zararı gösterdi.
Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını vurguladı.
"KRİPTO PARALAR GELECEK VAAD EDİYOR ANCAK…"
Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin ile ödeme kararını askıya aldıklarını bildiren Musk açıklamasında "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaad eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz" ifadelerine yer verdi.
MUSK ELEŞTİRİLERİN DOZUNU ARTIRDI
46 bin dolar bandına kadar çekilen Bitcoin, Musk'ın merkeziyetsiz yapıyı eleştirmesi sonrası 46 bin dolar desteğinin altına sarkarak aylar sonra ilk kez 42 bin doları gördü.
Bir yatırımcının eleştirisine cevap veren Musk, yaptığı açıklamada, "Bitcoin, bir avuç büyük madencilik şirketi tarafından kontrol edilen aslında oldukça merkezileştirilmiş bir yapıdır. Xinjiang'daki tek bir kömür madeni sular altında kalınca az kalsın bütün madencilik ölüyordu. Bitcoin hash oranı yüzde 35 geriledi. Bu size merkeziyetsiz mi geliyor?" diye konuştu. Musk, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, "Hey kripto para birimi uzmanları PayPal'ı hiç duydunuz mu? Mümkün… belki… paranın nasıl çalıştığını sizi anladığınızdan daha iyi biliyorumdur."
MUSK'TAN SON AÇIKLAMA: NETLEŞTİRMEK İÇİN SÖYLÜYORUM, TESLA BİTCOİN SATMADI
Yaptığı açıklamalarda kripto para piyasalarında spekülasyon yaratan TESLA CEO'su Elon Musk, Bitcoin'in sert düşüşünün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bitcoin'deki sert düşüşün ardından sahneye yeniden çıkan Musk, son yaptığı açıklamada, "Netleştirmek için söylüyorum, tesla bitcoin satmadı" dedi. Musk'ın bu açıklamasının ardından 42 bin dolar bandına gerileyen Bitcoin, yeniden 45 bin doları aşsa da zayıf seyrini sürdürdü.
UZMANLAR UYARDI
Kripto paralarda artan oynaklık sonrası uzmanlar, yatırımcıları kredili işlemler, vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durması konusunda yüksek tondan uyardı.
Piyasalarda ise Musk,'ın açıklamalarıyla sürekli dalgalanan kripto paraların, bir adamın oyuncağı haline geldiği yorumları yapılıyor.
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