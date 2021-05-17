Twitter CEO'su Jack Dorsey'den Elon Musk'a yanıt: Bitcoin'i kimse durduramaz

Twitter CEO'su Dorsey, Tesla CEO'su Elon Musk'un Bitcoin'in yüksek enerji kullanımına ilişkin eleştirilerine üstü kapalı yanıt verdi.

Twitter ve Square CEO'su Jack Dorsey, "Bitcoin her şeyi daha iyi hale getirecek yönde değiştiriyor. Kimsenin ya da hiçbir kurumun onu durduracak gücü yok" açıklaması yaptı.

Yönetici, Bitcoin'i daha iyi hale getirmek için sonsuza dek çalışacaklarını da belirtti. Square Inc'nin son çeyrekte Bitcoin bağlantılı 20 milyon zarar yazdığı ve bu nedenle Bitcoin alımlarını durdurduğu açıklanmıştı.

Bitcoin fiyatı, Elon Musk'tan hafta sonu gelen sinyallerle %9,6 kayıpla 43 bin 604 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

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