Altın fiyatları 2021 yılının zirvesine yükseldi! Altın için trend sürecek mi?

GRAM ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?

Yurt içinde gram altın fiyatları ise, hem ons hem de dolar kurundaki hareketten etkilenerek hareket ediyor. Fed'in olası sıkılaştırma mesajı ons altını baskılasa bile, bu durum küresel düzeyde doları güçlendireceğinden, gram altın için aşağı yönlü baskıyı hafifletecektir. Bununla beraber orta ve uzun vadede uzmanlar gram altın fiyatları için yükseliş trendinin korunacağı yönünde açıklamalar yapıyor.