Goldman Sachs S&P 500 için 2021 ve 2022 yıl sonu hedeflerini değiştirmedi

Goldman Sachs, ABD Piyasaları Baş Stratejisti David Kostin, S&P 500 endeksi için 2021 yıl sonu hedefini 4300 ve 2022 yıl sonu hedefini 4600 puan olarak tekrarladı.

Yaptıkları bu yıl sonu tahminlerinin ABD hisse senetlerinin yükselmeye devam edeceği, ancak bunun geçen yıl veya öncesinde görülenden daha yavaş bir hızla olacağı beklentilerini yansıttığını ifade eden Kostin, "Bu tahminler ekonomik büyümenin tepe yaptığı ve yavaşlamaya başladığı bir modelleme ile tutarlı" diye konuştu.

Kostin ayrıca, her şartta hisse senetlerinin nakit ve tahvil ile karşılaştırıldığında daha iyi bir yatırım olmaya devam edeceğini de vurguladı.