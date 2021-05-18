Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! Yeni Bitcoin açıklaması kafaları karıştırdı

MUSK ELEŞTİRİLERİN DOZUNU ARTIRDI

46 bin dolar bandına kadar çekilen Bitcoin, Musk'ın merkeziyetsiz yapıyı eleştirmesi sonrası 46 bin dolar desteğinin altına sarkarak aylar sonra ilk kez 42 bin doları gördü.

Bir yatırımcının eleştirisine cevap veren Musk, yaptığı açıklamada, "Bitcoin, bir avuç büyük madencilik şirketi tarafından kontrol edilen aslında oldukça merkezileştirilmiş bir yapıdır. Xinjiang'daki tek bir kömür madeni sular altında kalınca az kalsın bütün madencilik ölüyordu. Bitcoin hash oranı yüzde 35 geriledi. Bu size merkeziyetsiz mi geliyor?" diye konuştu. Musk, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, "Hey kripto para birimi uzmanları PayPal'ı hiç duydunuz mu? Mümkün… belki… paranın nasıl çalıştığını sizi anladığınızdan daha iyi biliyorumdur."