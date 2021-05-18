Kripto paralar ve NFT popülerleştikçe dolandırıcılara da gün doğuyor: Blockchain korsanları iş başında!

KRİPTO PARALAR DARK WEB DEVREDE

Thodex skandalının ardından gözlerin çevrildiği kripto para borsalarında ise Coinoxs'un son araştırması kripto paraların dark web, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarıldığını tespit etti. Raporun ayrıntılarını aktaran Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, "Yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz üzere müşteri cüzdanlarındaki bakiyeler farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarılmış. Ancak hangi cüzdanlara transfer edildiklerine dair bir bilgi ne yazık ki yok. Öte yandan transfer edilen cüzdanları takip ettiğimizde tespit edebildiğimiz, daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapıldığı. Bu birçok dünya borsasının cüzdanlarına bakıldığında görülebilir ancak buradaki birçok müşteri cüzdanına bakıldığında aynı servislerin sistematik olarak aktarım yaptığını tespit ettik. Cüzdanların aktarıldığı ortak servislerden bazıları ise dark service olarak bildirilen Masscan online ve PinPays ile dolandırıcılık olarak bildirilen L7.trade ve bezos-amazon.top" dedi.