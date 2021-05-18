Kripto paralar ve NFT popülerleştikçe dolandırıcılara da gün doğuyor: Blockchain korsanları iş başında!

Türkiye ve dünyada hızla popüler hale gelen Blockchain temelli yatırım araçları aynı zamanda büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Değiştirilemeyen token olarak da bilinen ve Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin ilk tweet'inden sanat eserlerine kadar birçok satışta kullanılan NFT'ler yayıldıkça dolandırıcılık ihtimalleri de artıyor. Aynı şekilde kripto paralarda da veri ihlalleri gündeme geliyor. Siber suçluların oranı bu iki alanın popülerliği ile doğru orantılı olarak artıyor.
SANATÇININ HABERİ OLMADAN NFT'Sİ ÇIKABİLİYOR
Bunlara en çarpıcı örnek sanatçı Devin Elle Kurtz'un kendine ait eserlerinin NFT'lerinin kendinden habersiz çıkarılması. Kurtz, bazı emaillere rastlayınca konuyu araştırıp, herkesin her şeyi NFT çıkarabileceği ihtimali. Bir NFT çıkarmak için ihtiyaç olan tek şey bir Ethereum cüzdanı ve bir miktar para. Ethereum blok zincirine bastığınız her şeyi koymak için işlemi yapmanın maliyeti oldukça düşük. OpenSea ve Rarible gibi iki büyük NFT platformunda, blockchain'e koymadan önce bir şeye sahip olduğunuzu doğrulamanıza da gerek yok.
KAYBI KURTARMAK MÜMKÜN DEĞİL
Konuyu değerlendiren Keepnet Labs Türkiye Genel Müdürü Erdinç Balcı, "Eserler kendi içlerinde orijinalliğini belgeleyecek şekilde düzenlenseler de hesaplar korunmadığı takdirde dijital alışverişteki diğer tüm riskler NFT pazar yerlerinde de geçerli. NFT'lerin Blockchain tabanlı doğası gereği bir NFT çalındıktan sonra pazar yeri onun kontrolüne sahip olamıyor, etkilenen kullanıcıların kayıp koleksiyonlarını kurtarması da pek olası görünmüyor" dedi.
SAHTE SİTELER DE AÇILIYOR
Siber suçlular sık sık bilinen markaların sitelerine birebir benzeyen kötü amaçlı web siteleri oluşturarak, dikkatsiz ziyaretçilerin kimlik bilgilerini çalabiliyor ya da karşılıksız satışlar yapabilyor. Kopya mağazalarla daha önce gördüğünüz ya da duyduğunuz markalar şeklinde değil, pazara yeni katılan NFT mağazaları şeklinde karşımıza çıkabiliyor. İnsanlar çevrimiçi ortamlardaki bir dijital ürünün sahipliği için milyonlarca dolar öderken, satıcı sanatçının kimliğini ve ürünün satışının herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal edip etmediğini doğrulamak hâlâ bir zorluk.
KRİPTO PARALAR DARK WEB DEVREDE
Thodex skandalının ardından gözlerin çevrildiği kripto para borsalarında ise Coinoxs'un son araştırması kripto paraların dark web, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarıldığını tespit etti. Raporun ayrıntılarını aktaran Coinoxs kurucularından Can Azizoğlu, "Yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz üzere müşteri cüzdanlarındaki bakiyeler farklı sıcak cüzdan adreslerine aktarılmış. Ancak hangi cüzdanlara transfer edildiklerine dair bir bilgi ne yazık ki yok. Öte yandan transfer edilen cüzdanları takip ettiğimizde tespit edebildiğimiz, daha önce internette bildirilmiş dark web (derin internet) veya dark market, dolandırıcılık ve fidye cüzdanlarına aktarımlar yapıldığı. Bu birçok dünya borsasının cüzdanlarına bakıldığında görülebilir ancak buradaki birçok müşteri cüzdanına bakıldığında aynı servislerin sistematik olarak aktarım yaptığını tespit ettik. Cüzdanların aktarıldığı ortak servislerden bazıları ise dark service olarak bildirilen Masscan online ve PinPays ile dolandırıcılık olarak bildirilen L7.trade ve bezos-amazon.top" dedi.