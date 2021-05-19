Bakan Karaismailoğlu'ndan yerli tren ve 5G müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ve A Para ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu devletin 5-10 yıllık değil 100 yıllık planlar yaptığını belirterek Kanal İstanbul ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Büyük Türkiye doğrultusunda Kanal İstanbul'u planladı. Haziran'da ilk köprü ayağına başlayacağız. 6 köprü planımız var. Proje minimum 5 yıl sürecek. Muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı hiçbir proje hayata geçmezdi."

GENÇLER SORDU ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU, YANITLADI

Bakan Karaismailoğlu canlı yayında, arkeopark ve gar olarak Haydarpaşa'nın faaliyete geçeceğini duyurdu. Karaismailoğlu, gençlerin sorularını yanıtladı.

* Yap-işlet-devret modelini neden kullanıyoruz?

Doğru bulduğumuz bir projedir. Kuzey Marmara projesi 8,5 milyarlık bir proje bunu burada kullanıyorsunuz, bu bütçeyi başka kaynaklara kullanıyorsunuz. Devletin kasasından hiçbir şekilde para çıkmıyor. Belli bir süre sonra bu projeler devletin olacak ve 200 yıl bu millete hizmet edecek. Bolu Dağı Tüneli projesindeki zaman tasarrufumuz bu projenin kendi finansmanını zaten kendisi karşılıyor.

*Projelerde gençlerin staj imkanı var mı?

4 binin üzerinde şantiyemizde çalışmalar sürüyor. Maske savaşlarının olduğu dönemde her hafta bir yerde açılış yapıyoruz. İnşallah hem stajı hem de istihdam imkanı sağlayacağız. Gelecek günler için çok ümitliyim. El birliğiyle ülkemizin geleceğine imza atacağız.

*MEGA projeler kimlerin ürünü, kimlerin aklından çıkıyor?

Derin bir devlet aklıdır. 2053, 2071'in projelerini yapıyoruz. Bakanlığımız altında çok yetkin bir ekibimiz var.

*Kanal İstanbul Projesi

5-10 yılı değil önümüzdeki 100 yılın planlarını yapıyoruz. Avrasya'nın tam ortasındayız, lojistik konumumuzu avantaja dönüştürmeliyiz. Deniz trafiğinde yük artıyor. Büyük Türkiye doğrultusunda Kanal İstanbul'u planladı. Haziran'da ilk köprü ayağına başlayacağız. 6 köprü planımız var. Proje minimum 5 yıl sürecek. Muhalefetin eleştirilerine bakılsaydı hiçbir proje hayata geçmezdi.

*İstanbul-Sivas hızlı tren hattı?

Haziran ayı sonunda İstanbul'dan hızlı trene binen bir gencimiz kesintisz bir şekilde Sivas'a ulaşabilecek.

*Türkiye'de 5G teknolojisi ne zaman hizmetece girecek?

2023 hedefimiz her haneye 100 megabit hız hedefimiz var. Alt yapı çalışmalarımız sürüyor. Yerli milli 5g'ye geçme hedefimiz var. 2022 yılı bunun için önemli bir sene olacak. Bu yıl itibariyle girme ihtimailimiz var. İstanbul Havalimanı'nda 5G'yi test ediyoruz.

*Türkiye yerli uydusu ne zaman hizmete girecek?

5A uydumuz yörüngesine oturdu haziran ayı içerisinde hizmete başlayacak. 5B çalışmalarımız sürüyor. Yerli ve milli uydumuz 6A içinse çalışmalarımız sürüyor.

*Yerli tren müjdesi

Önümüzdeki yıllarda Türkiye yerli trenine kavuşacak. 160 km hıza ulaşabilecek yerli trenimizin test aşaması Adapazarın'da bitti. Seri üretime geçeceğiz.

*İstanbul'da 2021 yıl sonu itibariyle hizmete açılacak metro istasyonları

İstanbul'da 2021 yıl sonu itibariyle açılacak metro istasyonları açıklayan Karaismailoğlu; Metro çalışamlarının yüzde 50'sinden fazlasını bakanlığımız yürütüyor. Başakşehir Çam Şakura Hastanesinden geçecek metro hattımız, Kağıthane-Havalimanı, Kadıköy-Kartal metro istasyonlarımızı yıl sonunda hizmete almayı hedefliyoruz. Diğer devam eden projelerimizinde 2 yıl içerisinde hayata geçmesini hedefliyoruz.

*1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum ne?

18 Mart 2022'de hizmete almayı planlıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde projemizi inşallah hep birlikte açacağız. Genç arkadaşlarımıza kedi yolunda hep birlikte yürümeyi teklif ediyorum. Bu projemizle birlikte 100 km'lik Malkara-Çanakkale Otoyolu'da hizmete girecek.