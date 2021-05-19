Bitcoin depremi! Kripto paralar Elon Musk'ın ardından Çin haberiyle çakıldı

NOVOGRATZ: BİTCOİN, KONSOLİDASYON DÖNEMİNİN ARDINDAN TEKRAR YÜKSELEBİLİR

Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, katıldığı bir programında, Bitcoin'in 40 bin dolar seviyesinde tutunmasını ve ardından da bir konsolidasyon döneminin ardından yükselmesini beklidiğini ifade etti.

Novogratz, daha önce yaptığı açıklamada tüm varlığının %85'lik kısmı ile kripto para satın aldığını açıklamış ve artık daha fazla kurumun Bitcoin'de işlem yaptığını belirterek, "Burada yalnız bir Wall Street adamı" değilim mesajı vermişti.