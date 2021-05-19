Bitcoin depremi! Kripto paralar Elon Musk'ın ardından Çin haberiyle çakıldı

Bitcoin ve kripto paralarda deprem devam ediyor. 14 Nisan'da 64.854 dolar ile görülen zirvenin ardından zayıf seyreden Bitcoin'e ilk darbe TESLA CEO'su Elon Musk'tan geldi. Musk'ın açıklamalarıyla önce 50 bin dolar ardından 46 bin dolar desteğini kıran Bitcoin 42 bin dolara kadar çekilmişti. Son gelen Çin haberiyle ile de Bitcoin 40 bin dolar psikolojik desteğinin altına sarktı.
Bitcoin'de bu hareketle beraber piyasa değeri yaklaşık 750 milyar dolara kadar çekilirken, kripto para piyasasındaki Bitcoin'in dominance'sı 40.91 seviyesinde gerçekleşti. Bitcoin'in 64.854 dolar ile tarihi zirve yaptığı sıralarda, piyasa değeri 1.184 milyar dolar seviyesindeydi.
BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ FİTİLİNİ ELON MUSK ATEŞLEDİ
Tesla'nın Ceo'su Elon Musk, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla piyasaları salladı. Tesla'dan daha önce yapılan açıklamaya göre, Bitcoin ödeme aracı olarak kullanılmasının kabul edildiği bildirilmişti.
Gece saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Musk, daha önce Tesla'nın Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul ettiği Bitcoin'in ödeme aracı olarak kullanılmasının askıya alındığını bildirdi.
Elon Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından dolayı çevreye verilen zararı gösterdi.
Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını vurguladı.
GALAXY DİGİTAL: BİTCOİN'İN ENERJİ TÜKETİMİ ALTIN VE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GERİSİNDE
Tesla CEO'su Elon Musk'ın Bitcoin madenciliğin yüksek enerji tüketimine yönelik getirdiği eliştiriye ve Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya alma kararına yanıt Galaxy Digital'den geldi.Galaxy Digital tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin'in enerji tüketim bankacılık sektörü ve altın madenciliği, altın işleme sektörleri ile karşılaştırıldı. Rapora göre, Bitcoin ağı yılda toplam 113,89 TWh elektrik tüketirken, aynı dönemde bankacılık sektörünün enerji tüketimi 263,72 TWH ve altın sektörünün enerji tüketkimi 240,61 TWh oldu.
ÇİN, KRİPTO PARA İLE ÖDEME İŞLEMLERİ İÇİN YASAK GETİRDİ
Çin'in ödeme ve finans hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladığı bildirildi. Konuya ilişkin olarak Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği'nden ortak olarak yapılan açıklamada bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı açıklandı.
BİTCOİN VE KRİPTO PARALARDA SPEKÜLATİF İŞLEMLER ARTTI
Yayınlanın bildiride son günlerde kripto para birimlerinin sert biçimde yükselip düştüğü ve spekülatif işlemlerin arttığı vurgulanarak bu durumun bireylerin varlıklarının güvenliğini tehdit ettiği ve ekonomik-finansal işleyişe zarar verdiği ifade edildi.
BİTCOİN 3 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ
Çin'den bu haberin etkisiyle Bitcoin öncülüğünde kripto paralar çakıldı. Bitcoin, bununla beraber 38.604 dolara kadar çekildi. Bitcoin en son 8 Şubat 2021 tarihinde 37.988 doları görmüştü.
NOVOGRATZ: BİTCOİN, KONSOLİDASYON DÖNEMİNİN ARDINDAN TEKRAR YÜKSELEBİLİR
Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, katıldığı bir programında, Bitcoin'in 40 bin dolar seviyesinde tutunmasını ve ardından da bir konsolidasyon döneminin ardından yükselmesini beklidiğini ifade etti.
Novogratz, daha önce yaptığı açıklamada tüm varlığının %85'lik kısmı ile kripto para satın aldığını açıklamış ve artık daha fazla kurumun Bitcoin'de işlem yaptığını belirterek, "Burada yalnız bir Wall Street adamı" değilim mesajı vermişti.
CNBC'NİN 'CHARTMASTER'INDAN KORKUTAN TAHMİN: BİTCOİN 29 BİN DOLARA DÜŞEBİLİR
CNBC'nin "Chartmaster'ı", Bitcoin (BTC)'in 29.000 dolara düşebileceğini ve geçmişteki düşüşlere paralel olarak mevcut desteği test etmeyi sürdürebilir.
Cornerstone Macro'nun baş piyasa teknisyeni Carter Worth ise Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada Bitcoin'de dip seviyenin daha uzakta olabileceği konusunda kripto para yatırımcılarını uyardı.
BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU? BİTCOİN KAÇ TL? CANLI KRİPTO PARA TAKİBİ YAPMAK VE GRAFİKLERE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
*Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımamaktadır. Bu kapsamda yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.