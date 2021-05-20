ABD ham petrol stokları 1.3 milyon varil yükseldi

Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.1 milyon varilden, günde ortalama 9.8 milyon varile yükseldi. Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 96,000 varil artışla günde ortalama 15.1 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 86.3 düzeyindeydi.



Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada, bir önceki haftaya göre 0.62 milyon varil yükseldi. Aynı haftada, benzin stokları 2.0 milyon 830 bin varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2.0 milyon 580 bin varil geriledi.



ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 900,000 varil artarak, günde ortalama 6.4 milyon varil düzeyine yükselirken, toplam ticari petrol ürünleri stokları da 200,000 varil azaldı.