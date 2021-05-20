ABD'li Senatör Sherrod Brown: Kripto para şirketleri konusunda daha sıkı bir duruş izlenmeli

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Senatör Sherrod Brown, Para Birimi Denetleme Ofisi'nin yeni başkanı Michael Hsu'dan kripto para şirketlerine ülke genelinde faaliyet gösterme imkanı sağlayan federal imtiyazlar verilmesi kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Paxos, Protego ve Achorage adlı şirketlerinh ulusal emanet bankaları haline gelmelerine imkan veren karara ilişkin bir mektup kaleme alan Senatör Brown, bankalar ile aynı düzenleyici standartları ve tüketicinin korunması şartlarını taşımalyan bu kuruluşlara bankalarla aynı imtiyazların tanınmaması gerektiğini savundu.

Brown, "Diğer bankalara uygulanan katı zorunlulukları karşılayamayacak bir şirkete kendisini kamuoyuna banka olarak sunma izni verilemez" ifadelerini kullandı.