Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Kripto paralar konusunda endişeli değilim

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, kripto para fiyatlarındaki oynaklığın kendisini endişelendirmediğini, bu varlıkların fiyatlarındaki dalgalanmanın sistemsel etkileri olmasını beklemediğini söyledi.

Bostic, "Kripto paralarda çok fazla oynaklık var, ancak şu anda bunlar ekonomiye sistemsel etki yapacak seviyeye ulaşmış değil" dedi.

St. Louis Fed Başkanı Jamis Bullard da kriptoparalardaki sert satışların finansal sistemin geneli için risk yaratmadığını savundu. Bullard, "Kendi açımdan bu noktada sistemsel bir endişe görmüyorum. Hepimiz kripto paraların çok oynak olabileceğinin oldukça bilincindeyiz" diye konuştu.

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