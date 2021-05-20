ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel: Faiz artırımı için bir neden yok

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi enflasyonunda görülen yükselişin geçici olduğunu ve tüketici fiyatlarının gelecek yıl keskin şekilde düşeceğini öngördü.

"Bu, ekonomiyi desteklemek için finansman şartlarlını olumlu tutmaya devam edeceğimiz anlamına geliyor" diye konuşan Scnhabel, "Şu anda bir faiz artırımkı için neden yok" dedi.

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