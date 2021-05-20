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Giriş Tarihi: 20.5.2021 09:54

Yönetim Kurulu üyesi : Faiz artırımı için bir neden yok

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel: Faiz artırımı için bir neden yok

Yönetim Kurulu üyesi , " enflasyondaki yükseliş geçici, fiyatlar gelecek yıl keskin şekilde düşecek" dedi. Bunanla beraber Schnabel, faiz artırımı için bir neden olmadığını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi enflasyonunda görülen yükselişin geçici olduğunu ve tüketici fiyatlarının gelecek yıl keskin şekilde düşeceğini öngördü.

"Bu, ekonomiyi desteklemek için finansman şartlarlını olumlu tutmaya devam edeceğimiz anlamına geliyor" diye konuşan Scnhabel, "Şu anda bir faiz artırımkı için neden yok" dedi.

ECB üyesi Klaus Knot: Varlık alımları sona erdikten sonra da ECB destek sağlayacak Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau: ECB destekleyici para politikasını sürdürmeli

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ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel: Faiz artırımı için bir neden yok
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