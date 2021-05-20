St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Enflasyon 2022'ye kadar yüzde 2'nin üzerinde kalacak

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun 2022'ye kadar yüzde 2 ve üzerinde kalmaya devam etmesini beklediğini söyledi. Bullard, Fed'in enflasyon sürecinin "kontrolden çıkabileceğinin" bilincinde olduğunu da vurguladı.

Katıldığı bir forumda konuşan Bullard, ABD ekonomisinin Fed'in normalden daha yüksek enflasyona imkan vereceği "büyük bir ekonomik patlamaya" doğru gitmekte olduğunu da ifade etti.

2021 yılı GSYH büyüme tahminlerinin yüzde 6,5'ten daha yukarıya revize edilebileceğini de belirten Bullard, tahminlerin revize edilmesinin enflasyon konusunda gelecek verilere oldukça bağlı olacağını da anlattı.

Ayda 1 milyon yeni istihdam beklentisine göre 500 bin istihdam beklentisinin daha gerçekçi olduğunu da ifade eden Bullard, işgücü piyasasının hali hazırda görünenden daha sıkı olduğunu ve pandemi sürecinde emeklililer hisse senedi ve konut gelirlerinde yaşanan artış nedeniyle işgücü piyasasının 2019 seviyesine geri gitmeyeceğini de savundu.