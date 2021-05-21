Başkan Erdoğan müjdesini vermişti: Esnaf hibe desteği için tarih belli oldu!

Başkan Recep Erdoğan'ın açıkladığı salgından zarar gören esnafa 3-5 bin lira hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.
1.4 MİLYON ESNAF YARARLANABİLECEK
Kovid-19 salgınından en çok etkilenen kesimler arasında yer alan esnaf ve sanatkârlara yönelik desteklerin hem kapsamı genişletildi hem de miktarı da artırıldı. Esnafa hibe desteği konusunda Ticaret Bakanlığı'na yetki verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Ticaret Bakanlığı da 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira hibe desteğinin başvuru, ödeme koşullarına ilişkin ayrıntıları netleştirdi. Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 3 bin lira ve 5 bin lira ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kararına göre Ticaret Bakanlığı bütçesine koyulacak ödenekten karşılanacak.
17 MAYIS'TAN ÖNCE VERGİ MÜKELLEFİYETİ ZORUNLU
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hibe destek programının uygulama esaslarının belirlendiğini duyurdu. Bakan Muş, bu uygulamadan 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş kişilerin yararlanabileceğini belirterek 1 ay sürecek başvuruların 25 Mayıs Çarşamba günü başlayacağını ifade etti.
İŞTE DESTEKTEN YARARLANACAK FAALİYET ALANLARI
5 bin TL hibe alacak sektörler:
Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, (içecek sunum hizmetlerinin işletmesi hariç), kayak pistlerinin işletilmesi, taşımacılık, Bys, diğer gösteri sanatları, nikah salonları, kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları gibi yerlerdeki içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz), sinemalar, paraşüt hizmetleri, dalgıç hizmetleri gibi), dinlence parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları, lunaparkların işletilmesi hariç), düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, iğlence parkları ve lunaparkların faaliyetler, spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler), bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç), fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç) Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz),
seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri, kara yolu şehir içi ve şehirlerarası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, oyun makinelerinin işletilmesi, kantinler, belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci taşımacılığı, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti.
3 bin TL hibe alacak sektörler:
Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları), bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri, sürücü, yelkenci, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma ve bilet satma faaliyeti, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri, pizzacıların faaliyeti, dışarıya yemek sunan işletmeler, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz) bakır, biblo süsleme işleri yapanlar, bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu faaliyetleri, arzuhalciler, pazarda çiçek satanlar, çamaşırhaneler, gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri, dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, işkembeciler, fast-food, mantıcı, gözlemeci, güzellik salonları, fazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri, otel gibi konaklama faaliyetleri.