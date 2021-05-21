Bitcoin ve kripto paralar için ‘Ayı piyasası’ mı geldi?

Bitcoin, 2020 yılının son çeyreğinde başlayan ralliyle beraber 14 Nisan 2021'de 64.854 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Bu seviyenin ardından yönünü aşağı çeviren Bitcoin, bir süre 50-60 dolar bandında debelendikten sonra kayıplarını artırdı ve psikolojik destekleri bir bir aşağı kırarak 30 bin dolar bandına kadar çekildi. Kripto paralar için 'Kara Çarşamba'nın ardından tepki alımları görülse de bütün piyasanın aklında hep aynı soru var: Ayı piyasası geldi mi?
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTAN ENFLASYON PİYASALARI BASKILADI
ABD'de açıklanan yüzde 4.2 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası, yaklaşık 7 aydır 'Boğa piyasası'nda olan Bitcoin, yönünü aşağı çevirdi. Enflasyon verisi, 'ABD'de beklenenden önce sıkılaştırma hamlesi gelebilir, piyasalarda likidite muslukları kısılabilir' algısıyla hemen hemen bütün varlık fiyatlarını olumsuz etkiledi.
DÜŞÜŞ ELON MUSK İLE DERİNLEŞTİ
Kripto paralara ilgisi olduğu bilinen TESLA CEO'su dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın sosyal medya paylaşımları sonra Bitcoin, 50 bin dolar, ardından 40 bin dolar psikolojik desteğini aşağı çıkararak 30 bin dolara kadar düştü.
Bitcoin öncülüğündeki bu sert düşüş, Ethereum, Ripple, Litecoin, Binance Coin gibi coinlerin yanında hemen hemen bütün alt-coinlerde bir türbülans yarattı.Bitcoin depremi! Kripto paralar Elon Musk'ın ardından Çin haberiyle çakıldı Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! Yeni Bitcoin açıklaması kafaları karıştırdı
Kripto para piyasasında en çok konuşulan konuların başında şu soru geliyor: 'Bitcoin 2017 yılındaki gibi Yeniden ayı piyasasına mı girdi?' İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan Sabah.com.tr'ye Bitcoin ve kripto paralarla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak bu kritik soruyu yanıtladı.
BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ?
Bir süredir 60 bin dolar civarında çok zorlanan bir Bitcoin'in olduğunu ifade eden uzman isim, "Şimdi burada işlem hacmi düşük manipüle edilen alt-coinlere değinmeye gerek yok. Örneğin Ethereum üzerinden gidersek. 200 günlük hareketli ortalaması 1500 dolardaydı. Fiyatı 4000 bin doları aşmıştı. Dolayısıyla aşırı diyebileceğimiz bir hareketi vardı. Bunun hızlı çözülmesini görüyoruz" diye konuştu.
HİSSE SENEDİ VE ALTIN PİYASASINDA 'KUVVETLİ ELLER' VAR
Kripto para piyasasının, hisse senedi ve altın piyasasına göre hala çok küçük olduğunu vurgulayan Manukyan, "Hisse senedi ve altın piyasasında daha yumuşak düzeltmeler olurken, örneğin altında geri çekilmeler olurken, merkez bankaları gibi büyük kurumlarda alım yapıyor. Bununla beraber düzeltmeler daha yumuşak oluyor. Dolayısıyla buralarda, 'Kuvvetli eller' var. Şuanda kripto para piyasasında oturmuş, hemen geleceğini umduğumuz kurumsal alıcı hala zayıf. Bu bağlamda çok sert bir düzeltme oldu" dedi.
"ÇİN'İN YASAKLAMA KARARINDA PANİK YARATACAK BİRŞEY YOK"
Çin'in ödeme ve finans hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklaması durumunun zaten bilinen-beklenen bir şey olduğunu ifade eden Manukyan, "Bu Çin haberinde yeni bir şey yok. Dolayısıyla panik yaratacak bir şey de yok" dedi.
KISA NOT: AYI PİYASASI NEDİR?
Teknik olarak değerlendirildiğinde tepe noktası 64.854 dolarda bulunan Bitcoin'in yüzde 20 düşük olduğu nokta 51.900 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bazı analistlere göre, tepe noktasından yüzde 20'lik gerileme olması ve fiyatların bu düzeyin altında düşüş göstermesi durumunda herhangi bir varlık fiyatında 'Ayı piyasası'ndan söz edilebilir.
Analistler Ayı piyasası kavramını, genellikle piyasaların karamsar olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi durumlarda kullanıyor.
BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR AYI PİYASASINA MI GİRDİ?
Kripto para yatırımcıları arasında son dönemde sıklıkla ifade edilmeye başlanan 'Ayı piyasası' ile ilgili konuşan uzman isim Manukyan, "Yüzde 20 düştü ayı piyasası geliyor diyenler var. Ancak ben aynı görüşte değilim. Onchain diye tabir edilen bazı analizler var. Bu analizler üzerinden gittiğimizde en azından 2017 yılından farklı bir yapı olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.
"BİTCOİN'DE GÖRÜLEN BU RAHATLAMA DİĞER ALT-COİNLERDE HENÜZ TAMAMLANMIŞ DEĞİL"
2017'de Bitcoin'in ayı piyasasına girdiğinde daha farklı bir görüntüsü olduğunun altını çizen Manukyan, "Bu son sert düşüş ondan farklı bir hareket. Dolayısıyla buradan tekrar büyük bir düşüş ve bunun devamı gelir gözüyle bakmıyorum. Ancak Bitcoin'de görülen bu rahatlama diğer alt-coinlerde henüz tamamlanmış değil. Yani buradan hemen yukarı çıkacağız bu satış demek de mümkün değil" diye konuştu.
KÜÇÜK YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?
MANUKYAN: BOĞA PİYASASI NEDENİYLE HERKESİN KENDİNİ DAHİ ZANNETTİĞİ DÖNEMDEN GEÇTİK
Kripto para piyasasına girmiş küçük yatırımcıların dikkat etmesi gereken konulara değinen uzman isim, "Küçük yatırımcılar için bu konuda söyleyeceklerim bütün piyasalar için geçerli. Birincisi kaldıraç kullanmayın. Özellikle 2020-2021 yılında piyasalara girmiş yatırımcı elini neye attıysa yukarı gitti. Bir söz vardır 'Boğa piyasasında herkes dâhidir.' Dolayısıyla herkesin kendisini dahi zannettiği bir dönemden geçtik. Kaldıraç kullananlar imha oldu burada" diye konuştu.
"HODL KAVRAMI BİTCOİN VE ETHEREUM İÇİN GEÇERLİ"
Kripto para dünyasında HODL, HOLD, yani "Tut, panik olma" anlamı taşıyan bir terim olduğuna dikkat çeken Manukyan, "Şimdi bu terim Bitcoin, Ethereum için veya oturmuş coinler için geçerli. Ama 10 bin tane alt-coin var ve temel olarak bir fonksiyonu olmayan, kullanılmayacak olan, bir networkü olmayan bir coin tutuyorsanız, bunu tutun işte değerini bulur 'HODL' edin demek anlamsız" dedi.
"BİRÇOK ALT-COİN GERİ GELMEYECEK"
Uzman isim, "Özellikle son rallide, işte hocamızı iyi tanırız, bu coini bilmem kim tweet attı vs… derken aslında bir faaliyeti olmayan, bir özelliği olmayan, bir network oluşturmamış coinlerin çok iyi yükseldiğini gördük. Bunların çoğu geri gelemeyecek" açıklamasında bulundu.
Şant Manukyan, kripto paralara ilgi duyanların almak istediği coinler için şu durumları göz önünde bulundurması gerektiğini aktardı:
-Coinin network ağı var mı
-Bir nakit akışına sahip mi
-Nerelerde ne kadar kullanılıyor
-Nelerden faydalanıyor (Enerji tüketimi vs…)
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