Borsa İstanbul, yeni BISTECH sürümünü 5 Temmuz'da devreye almayı planlıyor

Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili üyelere yapılan duyuruda, ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda BISTECH Sistemi iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devam ettiği, 2.14 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürümün 5 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla canlı ortamda (Production) devreye alınmasının planlandığı belirtildi.



Açıklamada, "BISTECH Üye Serbest Test Ortamı (pre_prod test ortamı) 7 Haziran 2021 tarihinde 2.14 versiyonu ile güncellenecek olup bu tarih itibarıyla yeni versiyonun devreye alımma kadar tarafınızca test edilmesi beklenmektedir." denildi.



Açıklamada şu bilgiler verildi:



"2.14 sürümünün aşağıda listenen geliştirmeleri içermesi planlanmakta olup, ilgili sürümde yer alacak değişikliklere ilişkin diğer ayrıntılar ve test ortamlarına erişim bilgileri avn bir duyuru ile tarafınıza bildirilecektir.



1. Borçlanma Araçları Piyasası OTAS sistemi altyapısı üzerinde faaliyet gösteren BİAŞ Para Piyasasının BISTECH sistemine taşınacaktır.



2. Borçlanma Araçları Piyasası işlem düzeltmelerinde, karşı üye işlem bilgilerinin düzeltme sonrası güncellenmesi sağlanacaktır.



3. İşlem iptal taleplerinin FIX ve Kullanıcı terminalleri aracılığı ile iletilebilmesi/izlenebilmesi sağlanacaktır.



4. Kıymetli Madenler Piyasası (KMP) İşlem Terminalinde (KİT) ilan emirleri (indikatif emirler) kullanıma açılacaktır. Bu emir türünde üyeler almak ya da satmak istedikleri kıymetli maden için taleplerini kendi üye kodlan görüncek şekilde Piyasaya ilan edecek olup, olası karşı talep sahibi üyeler ile mevcut işlem raporlan vasıtası ile işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. İlgili emirler,



a) Sadece KİT üzerinden yeni ilan emiri girişi menüsünden girilecek,



b) Mevcut seans ekranı haricinde tasarlanacak olan ilan emirleri seans ekranında emir eşleşme, öncelik kurallanna tabi olmadan listelenecek ve sistem tarafından eşleştirilmeyecek,



c) Aynı ekrandan emir veren üye tarafından güncelleme ve iptal yapılabilecek,



d) Emir veren tarafın üye bilgisi, kıymetli maden, pazar, enstrüman, taraf, fiyat, fiyat birimi, miktar, takas tarihi bilgileri ile ilan emirleri seans ekranında gösterilecek,



e) Teminat hesaplamalarını etkilemeyecek,



f) Seans sonunda ve/veya fiyat limitleri dışında kalması durumunda sistem tarafından iptal edilecek,



g) Emir geçmişi ekranına emir tipi "İLAN" olarak eklenecek,



h) Verda üzerinden mevcut KMP raporlarında listelenecektir."