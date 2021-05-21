Çinli yatırımcılar ve kripto para şirketleri yasaklara aldırmadılar

Çin, 2013 ve 2017 yıllarında da kripto hizmetleri konusunda yasaklar getirmişti, ancak son karar yasaklaran hizmetleri genişletiyor. Ancak tekrar tekrar yasaklar getirilmek zorunda kalınması bu alandaki mevzuat ve yasa boşluklarının kapatılmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Çinli yatırımcıların kriptopara satın almaya devam ettiklerini ve madencilik şirketlerinin operdasyonlarını sürdürdüklerini belirten kriptopara cüzdanı uygulaması Ballett'in CEO'su Bobby Lee, Çin'in getirdiği yasaklama karanının oynak piyasalarda bireysel yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu, ancak bankaların hangi faaliyetlerin kripto ile ilişkili olduğunu tanımlamalarının zor olacağını vurguladı.

Çin'in ilk bitcoin borsası BTC China'nın eski CEO'su da olan Lee, "Çin'de her gün milyonlarca veya milyarca kriptopara işlemi oluyor. Bunların gerçekten ne kadarının e-ticaretle, ne kadarının kriptolarla ilişkili olduğunu belirlemek zor" dedi.

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