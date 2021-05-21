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Giriş Tarihi: 21.5.2021 08:54

, varlık yönetim şirketi Osprey Funds'u satın alıyor

Coinbase, varlık yönetim şirketi Osprey Funds'u satın alıyor

Kriptopara borsası Global, kriptopara varlık yönetim şirketi Osprey Funs'u satın almak için harekete geçti.

Kriptopara borsası Coinbase Global, kriptopara varlık yönetim şirketi Osprey Funs'u satın almak için görüşmelerde bulunuyur.

Coindesk'in konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, görüşmeler henüz resmi olmayan bir şekilde devam ediyor, ancak üst düzey yetkililer de toplantılara katılıyorlar. Kaynaklar, Coinbase açısından bir varlık yönetim şirketine sahip olmanın arzu edilir bir durum olduğunu ancak anlaşmanın henüz sonuçlanmadığını da ifade ediyorlar.

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Coinbase, varlık yönetim şirketi Osprey Funds'u satın alıyor
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