Elon Musk açıkladı: Tesla Rusya pazarına giriyor

Tesla CEO'su Elon Musk, Rusya'da düzenlenen sanal bir forumda yaptığı konuşmada, Rusya piyasasında bir birim oluşturmaya yakın olduklarını,

Rusya'da fabrikalard açmayı da değerlendirmekte olduklarını söyledi.



Konuşmasında SpaceX projeleri konusunda da bilgi veren Musk, uzay üslerinin ötesindeki adımların değerlendirilmeye başlanması gerektiğini belirtti. Musk, ayda kalıcı bir üs kurulmasının atılacak bir sonraki akıllıca adım olacağını belirtirken, Mars'ta er ya da geç bir şehir kurulacağını da öne sürdü.

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