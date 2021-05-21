IMF, Covid-19 salgınını sona erdirmenin maliyetini hesapladı

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath ve uzmanlarından Ruchin Agarwall'ın hazırladıkları rapora göre, dünya nüfusünün yüzde 40'ının 2021 sonuna ve en az yüzde 60'ının 2022'nin ilk yarısında aşılanmaları için 50 milyar dolar gerekeceğini ortaya koydular.

IMF yetkililer ayrıca, ekonomik aktivitenin daha hızlı canlandırılması için küresel ekonomiye 2025'e kadar 9 trilyon dolara eşit kaynak enjekte edilmesi gerektiğini, bu kaynaktan en çok zengin ülkelerin yararlanmaları potansiyeli olduğunu da vurguladılar. AB Komisyonu ve G20'nin ev sahipliği yaptığı sağlık zirvesinde konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgiev a, pandeminin daha hızlı sona ermesi için zengin ülkelerin bağışlarını artırmaları gerektiğini vurguladı.

Georgieva, "Gelişmiş ekonomiler, salgını sona erdirmek için gerekli kaynağa en fazla katkıyı yapmalılar. Çünkü salgının sona erdirilmesi için yapılacak bu harcamalardan en yüksek getiriyi yine bu ülkeler elde edecek. Tarihe baktığımızda kamu yatırımları yoluyla sağlanacak GSYH artışının yüzde 40'ının gelişmiş ekonomilere gideceği ve 1 trilyon dolar civarında ek vergi geliri elde edecekleri görülüyor" diye konuştu.