SON DAKİKA: Esnaf hibe desteği başvurusu için tarih belli oldu!

DESTEK ÖDEMESİ TEK SEFERDE İKİ AYRI GRUP HALİNDE VERİLECEK

Muş yaptığı açıklamada, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak" diye konuştu.