SON DAKİKA: Esnaf hibe desteği başvurusu için tarih belli oldu!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüz binlerce esnaf ve sanatkâra can suyu olacak hibe desteği için başvuru tarihi belli oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, destek başvurularının 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.
Yüz binlerce esnaf ve sanatkârın beklediği haber geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada hibe desteği başvurularının 25 Mayıs 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden başlayacağını açıkladı.
HİBE DESTEK PROGRAMI İÇİN UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ
Bakan Muş, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik" açıklamasında bulundu.
1) Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 21, 2021
DESTEK ÖDEMESİ TEK SEFERDE İKİ AYRI GRUP HALİNDE VERİLECEK
Muş yaptığı açıklamada, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak" diye konuştu.
2) Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 21, 2021
BAŞVURULAR 25 MAYIS'TA BAŞLAYACAK 1 AY SÜRECEK
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.
3) Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 21, 2021
e-devlet üzerinden yapılabilecek.
Esnafımıza hayırlı olsun.. https://t.co/ao19u89jLk