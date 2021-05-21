Haberler APara Haberleri SON DAKİKA: Esnaf hibe desteği başvurusu için tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:19 Son Güncelleme: 21.5.2021 15:08

: başvurusu için tarih belli oldu!

SON DAKİKA: Esnaf hibe desteği başvurusu için tarih belli oldu!

haberleri...Başkan 'ın müjdesini verdiği yüz binlerce esnaf ve sanatkâra can suyu olacak için başvuru tarihi belli oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ile ilgili yaptığı açıklamada, "Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca üzerinden yapılabilecek" dedi.

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüz binlerce esnaf ve sanatkâra can suyu olacak hibe desteği için başvuru tarihi belli oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, destek başvurularının 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Yüz binlerce esnaf ve sanatkârın beklediği haber geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada hibe desteği başvurularının 25 Mayıs 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden başlayacağını açıkladı.

HİBE DESTEK PROGRAMI İÇİN UYGULAMA ESASLARI BELİRLENDİ

Bakan Muş, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik" açıklamasında bulundu.

DESTEK ÖDEMESİ TEK SEFERDE İKİ AYRI GRUP HALİNDE VERİLECEK

Muş yaptığı açıklamada, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak" diye konuştu.

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK ESNAF SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLER 1. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ...

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK ESNAF SANATKARLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLER 2. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ...

BAŞVURULAR 25 MAYIS'TA BAŞLAYACAK 1 AY SÜRECEK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

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SON DAKİKA: Esnaf hibe desteği başvurusu için tarih belli oldu!
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