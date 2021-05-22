Başkan Erdoğan esnaf ve sanatkarlara müjdeyi vermişti: Hibe desteği başvurusu için tarih belli oldu!

İŞTE DESTEKTEN YARARLANACAK FAALİYET ALANLARI



5 bin TL hibe alacak sektörler:



Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, (içecek sunum hizmetlerinin işletmesi hariç), kayak pistlerinin işletilmesi, taşımacılık, Bys, diğer gösteri sanatları, nikah salonları, kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları gibi yerlerdeki içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz), sinemalar, paraşüt hizmetleri, dalgıç hizmetleri gibi), dinlence parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları, lunaparkların işletilmesi hariç), düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, iğlence parkları ve lunaparkların faaliyetler, spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler), bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç), fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç) Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz),

seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri, kara yolu şehir içi ve şehirlerarası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, oyun makinelerinin işletilmesi, kantinler, belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci taşımacılığı, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti.