Bir ilk oldu! Türk SİHA’ları Avrupa semalarına çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dinamik ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye'nin yeni nesil teknolojilere hızla adapte olabilme kabiliyetine vurgu yaparak, "En somut örneklerden birisi İnsansız Hava Araçları. Doğru zamanda doğru adımları atarak bu alanda teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik. Birçok yabancı uzman bu başarımızı, uluslararası arenada bir "Game changer" olarak değerlendiriyor. Şimdi amacımız, bu tecrübeyi diğer yeni nesil teknoloji alanlarına aktarmak" diye konuşmuştu.