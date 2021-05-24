Altın fiyatları bir bir dirençleri kırdı! Altın savaşı: Boğalar mı ayılar mı kazanacak?

KISA NOT: BOĞA TUZAĞI NEDİR?

Boğa tuzağı, bir piyasada yükseliş trendi başlıyor gibi art arda gelen yükselişlerden sonra piyasanın tekrar kritik direnç çizgilerinin altına çekilerek ayı piyasasına girdiği durumu veya yatay seyri ifade ediyor. Boğa tuzağı, kısaca yükseliş için yanıltıcı bir sinyal. (Boğa piyasasının geldiğine dair yanıltıcı bir sinyal)

Ons altın, 1676 dolar dip seviyesinin ardından, 1765-1792 ve 1850 dirençlerini bir bir kırarak gözünü 1900 dolar bandına dikti.