Çin'de kripto para madencileri faaliyetlerini durdurdu

Çin'de aralarında Huobi Mall ve BTC.TOP'un olduğu kripto madencilerin Pekin yönetiminin bitcoin madenciliği ve ticaretini yasaklama yönünde çabalarını artırmasının ardından faaliyetlerini askıya aldılar.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı faaliyet gösteren ve başkanlığı Başbakan Yardımcısı Liu He'nin yürüttüğü bir komite, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'de bitcoin madenciliği ve ticaretine karşı sert önlemler alacağını, göz açtırmayacağını duyurmuştu. Başbakan Yardımcısı He liderliğindeki Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, finansal riskleri savuşturmak için bitcoin madenciliği ve alım-satım faaliyetlerine karşı sıkı önlemler alacaklarnını belirtirken, yapılan açıklamada, hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarının istikrarının sürdürülmesi ve menkul kıymet piyasalarında illegal aktiv itelerin önlenmesi için çalışılacağını vurgulamıştı.

Kripto borsası Huobi'nin bağlı ortaklığı olan Huobi Mall pazar günü yaptığı açıklamada tüm saklama faaliyetlerini askıya alyydığını belirtirken, bitcoin madenciliği ağını taşımak için denizaşırı servis sağlayıcılar ile görüşmekte olduğunu belirtti. Bir krito madenciliği havucu olan BTC.TOP da regülasyonların getirdiği risklere işaret ederek Çin faaliyetlerini askıya aldığını ifade etti.

Kurucusu Jiang Zhuoer yaptığı açılamada, krito madenciliği faaliyetlerini Kuzey Amerika'da devam ettireceklerini vurguladı. Jiang, "Çin, kriptopara ticaretinin merkezi olma rolünü 2017'de kripto para borsalarını yasaklayarak kaybetmişti. Şimdi de kripto progrgamlama gücünü yabancı piyasalara kaybedecek. ABD ve Avrupa'da madencilik havuzlarının artacağını öngörüyorum" diye konuştu.