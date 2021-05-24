Elon Musk: Para ile kripto para arasındaki savaşta kriptoyu destekliyorum

Tesla CEO'su Elon Musk, itabari para ve kriptopara arasındaki savaşta kendisinin kriptoparadan yana olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, "İtibari para ve kripto arasında gerçek bir mücadele var. Ben, ikincisini destekliyorum" dedi. Musk daha önce de Bitcoin'in itibari para ile karşılaştırmıştı.

Elon Musk açıkladı: Tesla Rusya pazarına giriyor

Bitcoin depremi! Kripto paralar Elon Musk'ın ardından Çin haberiyle çakıldı

Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! Yeni Bitcoin açıklaması kafaları karıştırdı

Bitcoin çakıldı! Elon Musk kripto para piyasalarını salladı: Bitcoin neden düştü?