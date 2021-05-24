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Giriş Tarihi: 24.5.2021 09:32

: Para ile arasındaki savaşta kriptoyu destekliyorum

Elon Musk: Para ile kripto para arasındaki savaşta kriptoyu destekliyorum

Tesla CEO'su milyarder , itabari para ve arasındaki savaşta kripto parayı desteklediğini açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, itabari para ve kriptopara arasındaki savaşta kendisinin kriptoparadan yana olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, "İtibari para ve kripto arasında gerçek bir mücadele var. Ben, ikincisini destekliyorum" dedi. Musk daha önce de Bitcoin'in itibari para ile karşılaştırmıştı.

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Elon Musk: Para ile kripto para arasındaki savaşta kriptoyu destekliyorum
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