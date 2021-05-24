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Giriş Tarihi: 24.5.2021 16:57

Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard: Fed, çabalarını hızlandırıyor

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard: Fed, dijital dolar çabalarını hızlandırıyor

Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, dijital dolara ilişkin araştırmaların ve çabaların hızlandığını ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, bankanın dijital dolara ilişkin araştırmalarını ve çabalarını hızlandırmakta olduğunu söyledi. Piyasada dijital paralara yönelik artan talebe dikkat çeken yönetici, "Dünyanın en fazla kullanılan rezerv parasına sahip olan ABD'nin sürecin gerisinde kalması beklenemez" dedi.

Özel sektör dijital paralarının ödeme sistemleri açısından bölünmelere yol açabileceğini aktaran Brainard, "Aynı zamanda bu paralarda her zaman işletme riskleri olur. Kamu dijital paraları kadar güvenli olamazlar" ifadelerini kullandı.

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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard: Fed, dijital dolar çabalarını hızlandırıyor
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