Güney Kore Merkez Bankası dijital para testi yapacak

Güney Kore Merkez Bankası'nın, kendi dijital parasını çıkarma olasılığını değerlendirmek üzere dijital paranın işlevselliğini test edeceği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore MB, merkez bankası dijital parasının ödeme ve havale için bir para gibi davranıp davranamayacağını, bu paraya sahip olanların mal ve hizmet alım alamayacakmlarını değerlendirmek için bir operatör seçecek.

Güney Kore MB'nin açıklamasına göre, yapılacak test Banka'nın kendi dijital parasını çıkaracağı anlamına gelmiyor, ancak böyle bir olasılığa hazır olunması hedefleniyor.